Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.
- 2.5.2018 19:45
- Güncelleme: 2.5.2018 19:52
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 2
Yorum
GS ŞAMPİYON BELLİ, DİĞER SIRALAMALARI KONUŞALIM.
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Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir
Toplam 1
Yorum
Kral Beşiktaşdan öğreniyorlar hep bunları.
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TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!
Toplam 1
Yorum
BİRİSİ ADİL OLAN SAHADAN KAÇAN BJK NİN HÜKMEN YENİLMESİDİR
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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