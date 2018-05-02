Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sona erdi – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sona erdi

    Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sona erdi

    yarı final ikinci maçında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

    1. 2.5.2018 19:45
    2. Güncelleme: 2.5.2018 19:52
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