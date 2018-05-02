2018 Dünya Kupası hangi ülkede ve ne zaman başlıyor? – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    2018 hangi ülkede ve ne zaman başlıyor?

    2018 Dünya Kupası hangi ülkede ve ne zaman başlıyor?

    2018 yazı futbolseverler için oldukça hareketli geçecek. 4 yılda bir gerçekleşen bu yaz 'da oynanacak. Milli takımımızın katılamadığı Dünya Kupası ne zaman başlıyor? sorusu sporseverler tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor.

    A milli futbol takımımızın maalesef dünya 3. olduğu & ortaklığıyla düzenlenen 2002 'ndan bu yana dünya kupalarına katılamadı. 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2014 katılan millilerimiz bu turnuvayı da boş geçti. İzlanda, Fas, , , Tunus, Panama gibi ülkelerin dikkat çektiği turnuvada ülkemizden katılması kesin olan futbolcular şu şekilde: , Trezeguet, , Pepe, , Dirar, Khalid Boutaib.

    DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde:

    A : ,Uruguay, Mısır,
    B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas
    C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka,
    D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
    E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
    F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
    G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
    H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya

    1. 1.5.2018 15:08
    2. Güncelleme: 2.5.2018 03:55
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