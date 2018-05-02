2018 Dünya Kupası hangi ülkede ve ne zaman başlıyor?
2018 yazı futbolseverler için oldukça hareketli geçecek. 4 yılda bir gerçekleşen Dünya Kupası bu yaz Rusya'da oynanacak. Milli takımımızın katılamadığı Dünya Kupası ne zaman başlıyor? sorusu sporseverler tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor.
A milli futbol takımımızın maalesef dünya 3. olduğu Güney Kore & Japonya ortaklığıyla düzenlenen 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana dünya kupalarına katılamadı. 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Avrupa Şampiyonalarına katılan millilerimiz bu turnuvayı da boş geçti. İzlanda, Fas, Mısır, Sırbistan, Tunus, Panama gibi ülkelerin dikkat çektiği turnuvada ülkemizden katılması kesin olan futbolcular şu şekilde: Fernando Muslera, Trezeguet, Ricardo Quaresma, Pepe, Belhanda, Dirar, Khalid Boutaib.
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde:
A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan
B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya
- 1.5.2018 15:08
- Güncelleme: 2.5.2018 03:55
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