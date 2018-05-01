VAR’da Çakır'a da görev var – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    VAR’da Çakır'a da görev var

    VAR’da Çakır'a da görev var
    2018 'nda Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR)'da görev alacak 13 isim açıklandı. 'da 14 Haziran'da başlayacak olan 21. 'nda kullanılacak VAR sisteminde da görev alacak. Çakır'aın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
    1. 1.5.2018
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