Marmaris ve Ortaca Belediyespor maçında bıçak ve sopalı kavga! – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    ve Ortaca Belediyespor maçında bıçak ve sopalı kavga!

    Marmaris ve Ortaca Belediyespor maçında bıçak ve sopalı kavga!

    Muğla U17 B Ligi'nde mücadele eden Marmaris ve Ortaca Belediyespor takımları arasındaki play-off maçının bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, bıçak ve soplarla sahaya indi. Çıkan olaylarda 2 futbolcu ve 1 taraftar yaralandı.

    1. 1.5.2018 16:11
    2. Güncelleme: 1.5.2018 16:13
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