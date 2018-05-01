2018 Dünya Kupası hangi ülkede ve ne zaman başlıyor?
2018 yazı futbolseverler için oldukça hareketli geçecek. 4 yılda bir gerçekleşen Dünya Kupası bu yaz Rusya'da oynanacak. Milli takımımızın katılamadığı Dünya Kupası ne zaman başlıyor? sorusu sporseverler tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor.
A milli futbol takımımızın maalesef dünya 3. olduğu Güney Kore & Japonya ortaklığıyla düzenlenen 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana dünya kupalarına katılamadı. 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Avrupa Şampiyonalarına katılan millilerimiz bu turnuvayı da boş geçti. İzlanda, Fas, Mısır, Sırbistan, Tunus, Panama gibi ülkelerin dikkat çektiği turnuvada ülkemizden katılması kesin olan futbolcular şu şekilde: Fernando Muslera, Trezeguet, Ricardo Quaresma, Pepe, Belhanda, Dirar, Khalid Boutaib.
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde:
A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan
B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya
- 1.5.2018 15:08
- Güncelleme: 1.5.2018 15:28
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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