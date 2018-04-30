Dünya Kupası için 13 video yardımcı hakem atandı – Fotomaç – 30 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    için 13 video yardımcı hakem atandı

    <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a> için 13 video yardımcı hakem atandı

    2018 'nda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde görev alacak 13 isim açıklandı.

    'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. 'nda kullanılacak VAR sisteminde görev yapacak 13 hakem belli oldu.

    2018 için atanan 13 video yardımcı hakem ve bağlı oldukları konfederasyonlar şöyle:

    Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (): Massimiliano Irrati, Daniele Orsato, Paolo Valeri (İtalya), Bastian Dankert, Felix Zwayer (Almanya), Artur Dias, Tiago Bruno Lopes (Portekiz), Danny Makkelie (Hollanda), Pawel Gil (Polonya)

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL): Wilton Sampaio (Brezilya), Gery Vargas (Bolivya), Mauro Vigliano (Arjantin)

    Asya Futbol Konfederasyonu (AFC): Abdülrahman El Jassim (Katar)

    Türk hakem ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun da 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak.

    1. 30.4.2018 14:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    için 13 video yardımcı hakem atandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN