Dünya Kupası için 13 video yardımcı hakem atandı
2018 FIFA Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde görev alacak 13 isim açıklandı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda kullanılacak VAR sisteminde görev yapacak 13 hakem belli oldu.
2018 Dünya Kupası için atanan 13 video yardımcı hakem ve bağlı oldukları konfederasyonlar şöyle:
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA): Massimiliano Irrati, Daniele Orsato, Paolo Valeri (İtalya), Bastian Dankert, Felix Zwayer (Almanya), Artur Dias, Tiago Bruno Lopes (Portekiz), Danny Makkelie (Hollanda), Pawel Gil (Polonya)
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL): Wilton Sampaio (Brezilya), Gery Vargas (Bolivya), Mauro Vigliano (Arjantin)
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC): Abdülrahman El Jassim (Katar)
Türk hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun da 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak.
- 30.4.2018 14:57
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Şampiyonluk sayılarında Galatasaray ilk kez Fenerbahçe'ye 2 fark atabilir
Toplam 6
Yorum
Kalinic siz önce maça çıkın
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Klopp'un sağ kolu Buvac görevi bıraktı
Toplam 1
Yorum
izleyici Ego savaşı Livepola zararı olacak görün bakın ! hoca yanlış yaptı !
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 11
Yorum
objektif göz fenerbahçe ile 2 sezondur yaşanan maçlar ve meydana gelen olaylar çok şaşırtıcı gerçekten..bir anlam vermek zor.sebebi kim diye düşünüyorum
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