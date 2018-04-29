Real Madrid gözünü City'nin yıldızına dikti – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    gözünü City'nin yıldızına dikti

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> gözünü City'nin yıldızına dikti

    Şampiyonlar? Ligi'nde final yürüyüşünü sürdüren , transfer çalışmalarına erken başladı.

    Şampiyonlar? Ligi'nde final yürüyüşünü sürdüren , transfer çalışmalarına erken başladı. İngiliz basınında yer alan haberde, eflatun-beyazlıların Mannchaster City'nin kanat oyuncusu ile ilgilendiği bildirildi. 'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Sane için 80 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
    1. 29.4.2018
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