Mesut Özil'den örnek hareket – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'den örnek hareket

    <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>'den örnek hareket

    ’in yıldızı , Atletico maçında kendisine atılan ekmek parçasını yerden aldı, öptü ve başının üstüne koydu. Gurbetçi yıldızın bu anlamlı hareketi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

    Avrupa Ligi yarı finalinde oynanan -Atletico Madrid karşılaşmasına damga vurdu. 29 yaşındaki futbolcu, 1-1 berabere biten karşılaşmada yaptığı hareketle takdir kazandı. Mesut, müsabakada bir pozisyonda köşe vuruşu kullanmak için hareketlendi. Köşe bayrağının arkasında yer alan Atletico taraftarları, yıldız oyuncuya ekmek fırlattı. Mesut, kendisine atılan ekmeği yerden kaldırıp, öptü ve başının üstüne koydu. Sonra kenara bıraktı. Bu hareket hem sosyal medyada hem de Avrupa basınında oldukça konuşuldu.

    SANTRADA DUA ETTİ
    , karşılaşma başlamadan önce santra noktasında iki elini havaya açarak dua etti. İngiliz kameramanlar, Mesut'un dua edişini bitirene kadar uzun süre gösterdi. 1-1 sona eren karşılaşma sonrası 10 kişi kalan rakibini deviremeyen 'de Mesut Özil'in moralsiz olduğu gözlendi. Avrupa Ligi'nde yarı finalin rövanş müsabakaları 3 Mayıs'ta saat 22.05'te yapılacak.
    1. 28.4.2018
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