Mesut Özil'den örnek hareket
Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, Atletico maçında kendisine atılan ekmek parçasını yerden aldı, öptü ve başının üstüne koydu. Gurbetçi yıldızın bu anlamlı hareketi Avrupa basınında da geniş yer buldu.
SANTRADA DUA ETTİ
Mesut Özil, karşılaşma başlamadan önce santra noktasında iki elini havaya açarak dua etti. İngiliz kameramanlar, Mesut'un dua edişini bitirene kadar uzun süre gösterdi. 1-1 sona eren karşılaşma sonrası 10 kişi kalan rakibini deviremeyen Arsenal'de Mesut Özil'in moralsiz olduğu gözlendi. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin rövanş müsabakaları 3 Mayıs'ta saat 22.05'te yapılacak.
- 28.4.2018
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 7
Yorum
gkhn Şu adamın Galatasaraylı olmasını çok isterdim...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 27
Yorum
Haydar Çıkacaklar zaten başkanım. Bunlarda bir tiyatro lakin sizin tanıdığınızı zannettiğiniz BJK yi bunların ne hale getirdiğini görün.
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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
cüneyt çakır ? Kasımpaşa nın 3 büyüklerle oynadıkları maçları neden Cüneyt çakır yönetiyor hep ? biri talimat vermiş gibi sanki durum ....
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