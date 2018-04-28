İstanbulspor rahat kazandı! İstanbulspor - Adanaspor özeti!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İstanbulspor 'u rahat yendi!

    İstanbulspor <a href="/index/adanaspor?id=81b8c5f1-9148-4234-96ff-5abdaf356245" class="" rel="tag">Adanaspor</a>'u rahat yendi!

    1'inci Lig'in 33'üncü haftasında İstanbulspor kendi sahasında 'u 4-0 yendi.

    1'inci Lig'in 33'üncü haftasında İstanbulspor kendi sahasında 'u 4-0 yendi.

    STAT: Esenyurt
    HAKEMLER: , Sezgin Çınar, Selahattin Altay
    İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Onur Kolay (Dk. 60 Zafer Şensoy), , Wellington, , Mehmet Zeki Çelik, (Dk. 69 İbrahim Halil Çolak), Eslem Öztürk, Ali Dere (Dk. 76 Bougouhi), Tuncer Duhan Aksu, Cajic
    : Hayrullah Mert Akyüz, Uğur Daşdemir, Renan Diniz, Ahmet Bahçıvan, , Renan Foguinho, Tevfik Altındağ (Dk. 74 Yusuf Fırat Kaplan), Bilal Yener Arıca (Dk. 63 ), Alpay Koçaklı (Dk. 8 ), Roni, Bahattin Köse
    GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 47 Cajic, Dk. 55 , Dk. 74 (İstanbulspor)
    SARI KARTLAR: , , Roni (Adanaspor)

    1. 28.4.2018 21:31
    2. Güncelleme: 28.4.2018 21:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstanbulspor 'u rahat yendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN