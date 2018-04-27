Zlatan’sız kupa! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Zlatan’sız kupa!

    Zlatan’sız kupa!

    Daha önce “Zlatan’sız kupa olmaz” diyen Ibrahimovic’in, ’in 2018 ’ndaki kadrosunda yer almayacağı açıklandı

    Futbol Federasyonu, Zlatan Ibrahimovic'in 2018 'nda kadroda olmayacağını resmen açıkladı. A Milli takımın sportif direktörü Lars Richt'in federasyonun sitesinde yer alan açıklamasında, "Zlatan'la Salı günü konuştuk. O, milli takımda oynamayacağı yönündeki görüşünde herhangi bir değişiklik olmadığını, milli takımda oynamayacağını tekrar bana açıkladı" ifadelerine yer verildi. 36 yaşındaki yıldız geçtiğimiz günlerde, "Zlatan'sız bir düşünülemez" şeklinde konuşmuştu. Mart ayında ABD'nin Galaxy kulübüne transfer olan 36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in, 116 kez giydiği milli takımı formasıyla 62 golü bulunuyor.
    1. 27.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zlatan’sız kupa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN