Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi olarak, UEFA Avrupa Şampiyonalarını daha fazla insana ulaştırmak için UEFA'ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için Türkiye'nin vizyonunu ve planları özetleniyor.



Broşürde ayrıca 120 ülkeye doğrudan uçuş bağlantılarına sahip Türkiye'nin 53 ülkede 1 milyardan fazla insana dört saatten daha kısa bir sürede ulaşma imkânı verdiği vurgulanıyor.