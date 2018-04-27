Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylık broşürü açıklandı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'nin EURO 2024 adaylık broşürü açıklandı

    <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'nin <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a> EURO 2024 adaylık broşürü açıklandı

    Futbol Federasyonu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylık Dosyası'nı 'ya teslim etmesinin ardından " EURO 2024 Adaylık Broşürü" kamuoyu ile paylaşıldı.

    Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan tek üyesi olarak, Avrupa Şampiyonalarını daha fazla insana ulaştırmak için UEFA'ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için 'nin vizyonunu ve planları özetleniyor.


    Broşürde ayrıca 120 ülkeye doğrudan uçuş bağlantılarına sahip 'nin 53 ülkede 1 milyardan fazla insana dört saatten daha kısa bir sürede ulaşma imkânı verdiği vurgulanıyor.

    1. 27.4.2018 20:40
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