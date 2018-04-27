Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylık Dosyası'nı UEFA'ya teslim etmesinin ardından "UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü" kamuoyu ile paylaşıldı.
Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi olarak, UEFA Avrupa Şampiyonalarını daha fazla insana ulaştırmak için UEFA'ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için Türkiye'nin vizyonunu ve planları özetleniyor.
Broşürde ayrıca 120 ülkeye doğrudan uçuş bağlantılarına sahip Türkiye'nin 53 ülkede 1 milyardan fazla insana dört saatten daha kısa bir sürede ulaşma imkânı verdiği vurgulanıyor.
- 27.4.2018 20:40
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 23
Yorum
bjk Ne raporu ortalık karışmış BJK'li oyuncu ne yapacak orada tabiki içeri girecek. Hakemin güvenliği sağlayıp çağırdıda gelmediler mi?
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
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Yorum
Tarafkartal AYIP! EDEP YAHU! Bakıyorum yorumlara herkes futbola zarar verdi Beşiktaş'ın kararı! Hangi futbola! Mağdur olan BJK!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 23
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karado şenol hocanın başıdaki kişi niye gülüyor ?
Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylık broşürü açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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