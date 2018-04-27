Türkiye, EURO 2024 hazır! İşte dünyaya meydan okuyan statlarımız...
Eşi görülmemiş bir devlet desteğiyle en iyi dosyayı hazırladıklarını belirten TFF Başkanı Yıldırım Demirören, “Artık bizim zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Coşkumuzu Avrupa’yla birlikte paylaşmaya hazırız” dedi
EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
Adaylık başvurusunu 2 Mart 2017'de yapan Türkiye'nin dosyasında tüm teknik detaylar, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgelerin yer aldığı belirtildi. Almanya ile çekiştiğimiz dev organizasyona ev sahipliği yapacak ülkenin, 27 Eylül 2018 tarihindeki UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacağı bildirildi.
SERVET YARDIMCI: TARİHİ BİR GÜN
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Bugün, Türk futbolu için tarihi bir gündür. Türkiye'nin artık ilk Avrupa Şampiyonası'nı düzenleme zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.
TANITIM ELÇİSİ BARIŞ TELLİ
EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi milli ampute futbolcu Barış Telli de şunları söyledi: "Türkiye'nin bu organizasyonu düzenleme zamanının geldiğine inanıyorum. Bu turnuva, bölge için mükemmel bir kalıcı miras olacaktır"
THEODORİDİS: KARAR ZOR ALINACAK
UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis yaptığı yazılı açıklamada, "TFF'ye EURO 2024 dosyasını teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu düzenlemek için büyük kaynak ayırdıklarını biliyoruz. Eylül ayında UEFA İcra Kurulu'nun karar vermekte çok zorlanacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
- 27.4.2018
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
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Yorum
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Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde
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Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde
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Yorum
sami tebrikler fener tebrikler buyuk hoca Obra, sen bir efsanesin. heykelini uzaya dikmek lazim, kariyerin ve kisiligin tartisilmaz. saygilar
Türkiye, EURO 2024 hazır! İşte dünyaya meydan okuyan statlarımız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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