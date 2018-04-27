Real Madrid ve Ronaldo'dan tarihi rekor! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    ve Ronaldo'dan tarihi rekor!

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> ve Ronaldo'dan tarihi rekor!

    'in süper starı , Şampiyonlar Ligi'nde 96. galibiyetini aldı.

    'in süper starı , Şampiyonlar Ligi'nde 96. galibiyetini aldı. İspanyol devinin deplasmanında 2-1 kazandığı maçta forma giyen Portekizli yıldız, bu zaferle Iker Casillas'ı geride bırakarak Devler Ligi'nin en fazla galibiyet alan futbolcusu oldu. Öte yandan de turnuvada 150 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.
    1. 27.4.2018
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