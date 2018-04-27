'Kusura bakma Cenk Tosun senin yerin yedek kulübesi'
İngili futbol sitesi Football Insider, yayınladığı listede Everton tarihinin en iyi 5 golcüsünü açıkladı.
- 27.4.2018 12:23
- Güncelleme: 27.4.2018 12:32
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 15
Yorum
filiz bjk olmak budur bjk duruşu
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 15
Yorum
filiz en dogru karar bjk duruşu bu işte
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 42
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ O RUH HASTASI ÜZERİNE GİTME ONUN UZMAN İSMİ ALTINDA BİR SÜRÜ KULLANICI ADI VAR YAZIYOR İŞTE FİKRİ YOK ZİKRİ YOK BOŞLUKTA !
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