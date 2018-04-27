Eski milli futbolcular Hami Mandıralı ile Oktay Derelioğlu, öğrencilerle bir araya geldi – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
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    Eski milli futbolcular ile , öğrencilerle bir araya geldi

    Eski milli futbolcular Hami Mandıralı ile Oktay Derelioğlu, öğrencilerle bir araya geldi

    Eski milli futbolcular ile , 'da düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca organize edilen "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamındaki "İşte o an" isimli etkinlik, ve 'nun katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yapıldı.

    Moderatörlüğünü Erdoğan Arıkan'ın yaptığı programda, öğrencilerle bir araya gelen Mandıralı ile Derelioğlu'nun attıkları gollerden oluşan bir sinevizyon gösterimi sunuldu.

    Hami Mandıralı, burada yaptığı konuşmada, kariyerinde başarıyı yakalayabilmek için hayatından çok fedakarlıklar yaptığını söyledi.

    Futbola başladığı zamanların zor olduğunu anlatan Mandıralı, "Bu golleri atarken özel hayatımızdan da fedakarlıklar yaptık. Şimdi deniliyor ya 'Niye kimseye öğretmedin?' diye, kimse öğrenmek istemedi ki. Ben idmandan sonra çalışırken, herkes arabasına binip gidiyordu." dedi.

    "Futbol, teknik ve aynı zamanda matematik işidir." diyen Mandıralı, "İkisi bir arada olunca yetenek ve başarı oluyor. Ancak ülkemizde herkes futbol konusunda bilgi sahibi, bir biz futboldan anlamıyoruz. Herkes yorum yapabiliyor. Ben çok çalıştım. Başarım tesadüfi olmadı.'' ifadelerini kullandı.



    DERELİOĞLU: "GİYDİĞİM FORMAYI NAMUSUM GİBİ GÖRDÜM''
    Oktay Derelioğlu ise 'un, futbol kariyerine çok büyük katkı sağladığına işaret etti.

    Trabzonspor'dan 'a transferi sonrası burada efsane olduğunu belirten Derelioğlu, şunları kaydetti:

    "Trabzonspor benim için çok önemli. Buradan Beşiktaş'a transfer oldum. Ardından İspanya, sonra Trabzonspor ve ... Hepsinde daha önce oynadığım takımlara gol attım. Giydiğim formayı namusum gibi gördüm. Hangi formayı giyiyorsan o kutsaldır, ekmektir."

    Programda Hami Mandıralı ve Oktay Derelioğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

    1. 27.4.2018 23:20
    2. Güncelleme: 27.4.2018 23:23
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