Eski milli futbolcular Hami Mandıralı ile Oktay Derelioğlu, öğrencilerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca organize edilen "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamındaki "İşte o an" isimli etkinlik, Hami Mandıralı ve Oktay Derelioğlu'nun katılımıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Moderatörlüğünü Erdoğan Arıkan'ın yaptığı programda, öğrencilerle bir araya gelen Mandıralı ile Derelioğlu'nun attıkları gollerden oluşan bir sinevizyon gösterimi sunuldu.

Hami Mandıralı, burada yaptığı konuşmada, futbol kariyerinde başarıyı yakalayabilmek için hayatından çok fedakarlıklar yaptığını söyledi.

Futbola başladığı zamanların zor olduğunu anlatan Mandıralı, "Bu golleri atarken özel hayatımızdan da fedakarlıklar yaptık. Şimdi deniliyor ya 'Niye kimseye öğretmedin?' diye, kimse öğrenmek istemedi ki. Ben idmandan sonra çalışırken, herkes arabasına binip gidiyordu." dedi.

"Futbol, teknik ve aynı zamanda matematik işidir." diyen Mandıralı, "İkisi bir arada olunca yetenek ve başarı oluyor. Ancak ülkemizde herkes futbol konusunda bilgi sahibi, bir biz futboldan anlamıyoruz. Herkes yorum yapabiliyor. Ben çok çalıştım. Başarım tesadüfi olmadı.'' ifadelerini kullandı.







DERELİOĞLU: "GİYDİĞİM FORMAYI NAMUSUM GİBİ GÖRDÜM''

Oktay Derelioğlu ise Trabzonspor'un, futbol kariyerine çok büyük katkı sağladığına işaret etti.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transferi sonrası burada efsane olduğunu belirten Derelioğlu, şunları kaydetti:

"Trabzonspor benim için çok önemli. Buradan Beşiktaş'a transfer oldum. Ardından İspanya, sonra Trabzonspor ve Fenerbahçe... Hepsinde daha önce oynadığım takımlara gol attım. Giydiğim formayı namusum gibi gördüm. Hangi formayı giyiyorsan o kutsaldır, ekmektir."

Programda Hami Mandıralı ve Oktay Derelioğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.



