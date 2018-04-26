Zlatan İbrahimovic'e Dünya Kupası için İsveç'ten kötü haber – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'e için 'ten kötü haber

    Zlatan İbrahimovic'e Dünya Kupası için İsveç'ten kötü haber

    İbrahimovic'in hayali son buldu

    Daha önce milli formayı bıraktığını açıklayan İbrahimovic, 'in 'na katılım hakkı kazanmasının ardından kararını değiştirmişti. Yaptığı açıklamalarda Dünya Kupası'na isterse gidebileceğini ve gitmek istediğini söyleyen Zlatan'a kötü haber İsveç Futbol Federasyonu'ndan geldi. Yapılan açıklamada, Zlatan Ibrahimovic'in Dünya Kupası'nda yer almayacağını açıkladı.

    1. 26.4.2018 15:56
    2. Güncelleme: 26.4.2018 15:59
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