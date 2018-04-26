Zlatan İbrahimovic'e Dünya Kupası için İsveç'ten kötü haber

Daha önce milli formayı bıraktığını açıklayan İbrahimovic, İsveç'in Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanmasının ardından kararını değiştirmişti. Yaptığı açıklamalarda Dünya Kupası'na isterse gidebileceğini ve gitmek istediğini söyleyen Zlatan'a kötü haber İsveç Futbol Federasyonu'ndan geldi. Yapılan açıklamada, Zlatan Ibrahimovic'in Dünya Kupası'nda yer almayacağını açıkladı.