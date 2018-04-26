Zlatan İbrahimovic'e Dünya Kupası için İsveç'ten kötü haber
İbrahimovic'in Dünya Kupası hayali son buldu
Daha önce milli formayı bıraktığını açıklayan İbrahimovic, İsveç'in Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanmasının ardından kararını değiştirmişti. Yaptığı açıklamalarda Dünya Kupası'na isterse gidebileceğini ve gitmek istediğini söyleyen Zlatan'a kötü haber İsveç Futbol Federasyonu'ndan geldi. Yapılan açıklamada, Zlatan Ibrahimovic'in Dünya Kupası'nda yer almayacağını açıkladı.
- 26.4.2018 15:56
- Güncelleme: 26.4.2018 15:59
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
FB-CH Erman Hoca, sana herkes kafayi numaradan sardirmis dese, açip gelin bakin demez misin. Kesin dersin. Bu Günes'e neden bu kadar zor geliyor?
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
dinch BJK maça çıkmazsa ligde puanı silinecek fb aldığı 3 maç cezayı önümüzdeki sene kupa maçlarında çekecek,Şu karara bakarmısınız taralığın dani
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TFF, EURO 2024 adaylık dosyasını sundu
Toplam 4
Yorum
yılmaz fenerbahçenin dosyasını verseydiniz
Zlatan İbrahimovic'e Dünya Kupası için İsveç'ten kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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