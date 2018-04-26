Alex Oxlade-Chamberlain, 2018 Dünya Kupası'nı katılamayacak – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Alex Oxlade-Chamberlain, 'nı katılamayacak

    Alex Oxlade-Chamberlain, 2018 Dünya Kupası'nı katılamayacak

    'un yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain sakatlığı nedeniyle 'nda mücadele edemeyecek.

    'un Roma'yı 5-2 yendiği maçın 15. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapattı. Diz bağlarında hasar oluşan 24 yaşındaki oyuncu, 'nda da mücadele edemeyecek.

    1. 26.4.2018 08:16
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