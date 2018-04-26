Alex Oxlade-Chamberlain, 2018 Dünya Kupası'nı katılamayacak
Liverpool'un yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain sakatlığı nedeniyle 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek.
Liverpool'un Roma'yı 5-2 yendiği maçın 15. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Alex Oxlade-Chamberlain sezonu kapattı. Diz bağlarında hasar oluşan 24 yaşındaki oyuncu, 2018 Dünya Kupası'nda da mücadele edemeyecek.
- 26.4.2018 08:16
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde merak edilenler
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞK TFF TARAFINI BELLİ ETMEYE DEVAM EDİYOR !!!!
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Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza!
Toplam 2
Yorum
mert direk kırmız yiyen 1 kişi en düşük 2 maç alır daha önce dedim 1 maç verilirse şayırmayın diye.demirören 1 telefonu yeter
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Mağdurlar Caner Erkin, Tolga Zengin ve Ricardo Quaresma ifade verdi
Toplam 1
Yorum
sami ne magduru bunlar magdur deyil , olay cikarmak icin gelen provakatorlerdir,
Alex Oxlade-Chamberlain, 2018 Dünya Kupası'nı katılamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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