Wesley Sneijder milli takıma veda ediyor – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Wesley milli takıma veda ediyor

    Wesley <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a> milli takıma veda ediyor

    2013 ila 2017 yılları arasında ekiplerinden 'da forma giyen Hollandalı oyuncu Wesley , ile Peru arasında 6 Eylül'de oynanacak hazırlık maçıyla milli takıma veda edecek.

    Bir dönem forması da giyen Hollandalı futbolcu Wesley , milli takımda jübilesini yapacak.

    Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 33 yaşındaki 'in ile Peru arasında 6 Eylül'le oynanacak hazırlık maçıyla milli takıma veda edeceği belirtildi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Sneijder, verilen imkandan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu, tam hayal ettiğim gibi bir veda olacak. 6 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Böyle bir şeyi beklediğini kaydeden Sneijder, "Çünkü bunu KNVB de benim gibi çok istiyordu. Onlara içten teşekkür ediyorum. Daha güzel bir veda maçı olamazdı." ifadelerini kullandı.

    'un çalıştırdığı 'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, geçen ay milli takımı bıraktıktan sonra seyircisi önünde veda etmek istediğini söylemişti.

    1. 24.4.2018 07:58
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