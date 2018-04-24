Wesley Sneijder milli takıma veda ediyor
2013 ila 2017 yılları arasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder, Hollanda ile Peru arasında 6 Eylül'de oynanacak hazırlık maçıyla milli takıma veda edecek.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, milli takımda jübilesini yapacak.
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Sneijder'in Hollanda ile Peru arasında 6 Eylül'le oynanacak hazırlık maçıyla milli takıma veda edeceği belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sneijder, verilen imkandan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu, tam hayal ettiğim gibi bir veda olacak. 6 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Böyle bir şeyi beklediğini kaydeden Sneijder, "Çünkü bunu KNVB de benim gibi çok istiyordu. Onlara içten teşekkür ediyorum. Daha güzel bir veda maçı olamazdı." ifadelerini kullandı.
Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, geçen ay milli takımı bıraktıktan sonra seyircisi önünde veda etmek istediğini söylemişti.
- 24.4.2018 07:58
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Di Francesco: Salah yok, Cengiz var
Toplam 1
Yorum
ayak Sevgili Cengiz, ayaklarin yere basmali. Gaza gelme. Daha kendini gelistirmen gerek. Bir Messi, Salah, Ronaldo olmak kolay degil. Calis
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Mustafa Cengiz'den imalı sözler
Toplam 2
Yorum
sportmen Başkan Alanya da hakem bizi ipten aldı desinde ayakta alkışlayalım.Dürüstlük laf değil icraattır.O da her camiaya nasip olmaz.
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Mustafa Cengiz'den imalı sözler
Toplam 2
Yorum
sportmen Alanya katliamı gibi yani.Kirli eller futbolun üzerinde.Federasyonun görevini karanlık güçler üstlenmiş gibi.
Wesley Sneijder milli takıma veda ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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