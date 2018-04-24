UEFA'dan Panathinaikos'a şok ceza! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'dan Panathinaikos'a şok ceza!

    UEFA'dan Panathinaikos'a şok ceza!

    , kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Panathinaikos'a Avrupa'dan 3 yıl men cezası verdi.

    'dan yapılan açıklamada, kurallarını yerine getirmeyen Panathinaikos'un Avrupa kupalarından 3 yıllığına men edildiği belirtildi.

    1 Mart'a kadar süre verilen Pana'nın istenilen kriterleri yerine getirmediği ifade edildi.

    1. 24.4.2018 22:38
    2. Güncelleme: 24.4.2018 22:59
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