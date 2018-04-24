Janne Andersson'dan Ibrahimovic'i kızdıracak sözler – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Janne Andersson'dan Ibrahimovic'i kızdıracak sözler

    Janne Andersson'dan Ibrahimovic'i kızdıracak sözler

    İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson, Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalar yaptı. Fotomac.com.tr / Dış haberler

    1. 24.4.2018 20:39
    2. Güncelleme: 24.4.2018 20:55
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