Cengiz Ünder'den transfer açıklaması! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'den transfer açıklaması!

    Cengiz Ünder'den transfer açıklaması!

    ’daki gururumuz Cengiz, Corriere dello Sport’a konuştu. Genç yıldız “Ülkemin benimle onur duymasını isterim. Roma evim gibi. ’ye gitmek çılgınlık olur” dedi

    Türk futbolunun yüzakı , Corriere dello Sport'a röportaj verdi. Türk halkının kendisiyle gurur duymasından mutlu olduğunu belirten 20 yaşındaki oyuncu, kariyerine Roma'da devam etmek istediğini de söyledi. Cengiz "Roma ile 5 yıllık sözleşmem var. Şu anda veya başka bir lige gitmek delilik olur. Roma'da mutluyum" ifadelerini kullandı.

    'GOLLERE DEVAM EDERİM'
    Cengiz, Roma taraftarının gollerden sonra adını haykırmasına çok sevindiğini söyledi. Genç futbolcu "O anlarda tüylerim diken diken oluyor. Umarım gollere devam ederim" dedi. Cengiz, Devler Ligi'nde oynayacakları eşleşmesini de şöyle yorumladı: "'yı yendik. Kiev'deki finale kalmayı hepimiz çok istiyoruz"

    CENGİZ-SALAH KARŞI KARŞIYA
    Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Liverpool ile Roma bugün 21.45'te İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Gözler Roma'daki milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile bu sezona damga vuran Liverpool'lu Salah'ın üzerinde olacak. Mücadeleyi 1 naklen ekranlara getirecek.
    1. 24.4.2018
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