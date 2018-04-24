Cengiz Ünder'den transfer açıklaması!
İtalya’daki gururumuz Cengiz, Corriere dello Sport’a konuştu. Genç yıldız “Ülkemin benimle onur duymasını isterim. Roma evim gibi. İngiltere’ye gitmek çılgınlık olur” dedi
'GOLLERE DEVAM EDERİM'
Cengiz, Roma taraftarının gollerden sonra adını haykırmasına çok sevindiğini söyledi. Genç futbolcu "O anlarda tüylerim diken diken oluyor. Umarım gollere devam ederim" dedi. Cengiz, Devler Ligi'nde oynayacakları Liverpool eşleşmesini de şöyle yorumladı: "Barcelona'yı yendik. Kiev'deki finale kalmayı hepimiz çok istiyoruz"
CENGİZ-SALAH KARŞI KARŞIYA
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Liverpool ile Roma bugün 21.45'te İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Gözler Roma'daki milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile bu sezona damga vuran Liverpool'lu Salah'ın üzerinde olacak. Mücadeleyi TRT 1 naklen ekranlara getirecek.
- 24.4.2018
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
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