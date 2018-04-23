Futbola damga vuracak en yetenekli 100 genç – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    damga vuracak en yetenekli 100 genç

    <a href="/index/futbola?id=68cc749d-7bd5-41ac-ad97-eee16c847fe8" class="" rel="tag">Futbola</a> damga vuracak en yetenekli 100 genç


    Four Four Two dergisi, dünya futbolunun şu anda en çok gelecek vadeden 100 genç yıldız adayını listeledi. İşte gelecekte milyon eurolarla transfer yapması beklenen 100 genç...

    1. 23.4.2018 13:19
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