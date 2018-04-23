Futbola damga vuracak en yetenekli 100 genç
Four Four Two dergisi, dünya futbolunun şu anda en çok gelecek vadeden 100 genç yıldız adayını listeledi. İşte gelecekte milyon eurolarla transfer yapması beklenen 100 genç...
- 23.4.2018 13:19
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Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
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‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
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Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
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