AEK, 24 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    , 24 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

    AEK, 24 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

    ekiplerinden , 24 yıl sonra şampiyon oldu.

    'nin 28'inci haftasında , Levadiakos'u konuk etti. Olimpiyat Stadı'nda 19:00'da başlayan mücadele 2-0 AEK'in üstünlüğü ile sona erdi. Ligde 66 puanla lider durumda olan AEK, Anastasios Bakasetas'ın 12'nci dakikada penaltıdan ve 33'üncü dakikada kaydettiği goller ile şampiyonluğu garantiledi. 1993-94 sezonundan bu yana ilk, tarihinde ise 12'nci kez şampiyon olan AEK, 'un 7 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.

    1. 22.4.2018 23:17
    2. Güncelleme: 22.4.2018 23:18
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