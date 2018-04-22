AEK, 24 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı
YUNANİSTAN Süper Ligi ekiplerinden AEK, 24 yıl sonra şampiyon oldu.
Yunanistan Süper Ligi'nin 28'inci haftasında AEK, Levadiakos'u konuk etti. Olimpiyat Stadı'nda 19:00'da başlayan mücadele 2-0 AEK'in üstünlüğü ile sona erdi. Ligde 66 puanla lider durumda olan AEK, Anastasios Bakasetas'ın 12'nci dakikada penaltıdan ve 33'üncü dakikada kaydettiği goller ile şampiyonluğu garantiledi. 1993-94 sezonundan bu yana ilk, tarihinde ise 12'nci kez şampiyon olan AEK, Olympiakos'un 7 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.
- 22.4.2018 23:17
- Güncelleme: 22.4.2018 23:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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