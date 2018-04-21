Figo, Ronaldinho'yu yendi – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Figo, Ronaldinho'yu yendi

    Figo, Ronaldinho'yu yendi

    Birleşmiş Milletler () ile tarafından düzenlenen ve geliri ihtiyaç sahibi çocuklara verilecek dayanışma maçında, eski futbolculardan 'nun takımı, Ronaldinho'nun takımını 4-3 yendi.

    Birleşmiş Milletler () ile tarafından düzenlenen ve geliri ihtiyaç sahibi çocuklara verilecek dayanışma maçında, eski futbolculardan 'nun takımı, Ronaldinho'nun takımını 4-3 yendi.

    İsviçre'nin Cenevre kentiyle aynı adı taşıyan statta, yaklaşık 20 bin taraftarın takip ettiği maçı, eski hakem İtalyan Pierluigi Collina yönetti.

    Eski futbolculardan Portekizli Luis Figo ve Brezilyalı Ronaldinho'nun kaptanlığını yaptığı takımların teknik direktörlüğünü ise İtalyan ile Fransız üstlendi. Karşılaşmada kadın futbolcular ve de forma giydi.

    Luis Figo'nun takımı , , ve 'nun golleriyle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

    Ronaldinho'nun takımında ise goller Cafu, Celia Sasic ve 'den geldi. Ronaldinho maçın 38. dakikasında penaltı kaçırdı.

    Mücadele sırasında birçok kez sahaya giren taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından futbolcularla fotoğraf çektirdi.

    Maçta, teknik direktör Deschamps'ın yönetimindeki kadroda Figo, Dida, Vitor Baia, Michel Salgado, Frank de Boer, , Cristian Chivu, Dejan Stankovic, Robert Pires, Jari Litmanen, Christian Karembeu, , Raul Gonzalez, Robbie Keane, Kelly Smith ve Nuno Gomes yer aldı.

    Teknik direktör Ancelotti'nin takımının kadrosunu ise Ronaldinho'nun yanı sıra David James, Antonis Nikopolidis, Juliano Belletti, Cafu, Edmilson, Casey Stoney, Eric Abidal, Michael Essien, Youri Djorkaeff, Gaizka Mendieta, Ronald de Boer, Henrik Larsson, Alexander Frei, Patrick Kluivert ve Celia Sasic oluşturdu.

    BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için farkındalık oluşturulacak maçın geliri, engelli çocuklara yardım amaçlı kullanılacak.

    1. 21.4.2018 20:42
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