Figo, Ronaldinho'yu yendi

Birleşmiş Milletler (BM) ile UEFA tarafından düzenlenen ve geliri ihtiyaç sahibi çocuklara verilecek dayanışma maçında, eski futbolculardan Luis Figo'nun takımı, Ronaldinho'nun takımını 4-3 yendi.

İsviçre'nin Cenevre kentiyle aynı adı taşıyan statta, yaklaşık 20 bin taraftarın takip ettiği maçı, eski hakem İtalyan Pierluigi Collina yönetti.

Eski futbolculardan Portekizli Luis Figo ve Brezilyalı Ronaldinho'nun kaptanlığını yaptığı takımların teknik direktörlüğünü ise İtalyan Carlo Ancelotti ile Fransız Didier Deschamps üstlendi. Karşılaşmada kadın futbolcular Celia Sasic ve Kelly Smith de forma giydi.

Luis Figo'nun takımı Raul Gonzalez, Robert Pires, Nuno Gomes ve Michel Salgado'nun golleriyle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Ronaldinho'nun takımında ise goller Cafu, Celia Sasic ve Alexander Frei'den geldi. Ronaldinho maçın 38. dakikasında penaltı kaçırdı.

Mücadele sırasında birçok kez sahaya giren taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Maçta, teknik direktör Deschamps'ın yönetimindeki kadroda Figo, Dida, Vitor Baia, Michel Salgado, Frank de Boer, Rio Ferdinand, Cristian Chivu, Dejan Stankovic, Robert Pires, Jari Litmanen, Christian Karembeu, Andrea Pirlo, Raul Gonzalez, Robbie Keane, Kelly Smith ve Nuno Gomes yer aldı.

Teknik direktör Ancelotti'nin takımının kadrosunu ise Ronaldinho'nun yanı sıra David James, Antonis Nikopolidis, Juliano Belletti, Cafu, Edmilson, Casey Stoney, Eric Abidal, Michael Essien, Youri Djorkaeff, Gaizka Mendieta, Ronald de Boer, Henrik Larsson, Alexander Frei, Patrick Kluivert ve Celia Sasic oluşturdu.

BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için farkındalık oluşturulacak maçın geliri, engelli çocuklara yardım amaçlı kullanılacak.