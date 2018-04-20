Salah’ın gözü Ballon d’Or’da – Fotomaç – 20 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Salah’ın gözü Ballon d’Or’da

    Salah’ın gözü Ballon d’Or’da

    'da bu sezon çıktığı 45 maçta 40 kez fileleri havalandırıp, 13 de asist yapan , hem Ballon d'Or'u kazanmak hem de hem de gol krallığı rekorunu kırmak istiyor.

    'da bu sezon çıktığı 45 maçta 40 kez fileleri havalandırıp, 13 de asist yapan , hem Ballon d'Or'u kazanmak hem de hem de gol krallığı rekorunu kırmak istiyor. 20 takımlı 'de 30 golü bulunan Mısırlı yıldız; 31 gol atan Shearer, C. Ronaldo ve L. Suarez'in rekorlarını tarihe gömmek istiyor.
    1. 20.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Salah’ın gözü Ballon d’Or’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN