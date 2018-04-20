Salah’ın gözü Ballon d’Or’da
Liverpool'da bu sezon çıktığı 45 maçta 40 kez fileleri havalandırıp, 13 de asist yapan Mohamed Salah, hem Ballon d'Or'u kazanmak hem de hem de gol krallığı rekorunu kırmak istiyor.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
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