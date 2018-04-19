Slaven Bilic'in yeni adresi Eintracht Frankfurt – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'in yeni adresi

    Slaven Bilic'in yeni adresi Eintracht Frankfurt

    Bundesliga takımlarından 'un sezon sonunda 'in başına geçecek 'ın yerine 'i düşündüğü belirtildi.

    Son olarak 'de 'ı çalıştıran 'ın eski teknik direktörü , Bundesliga yolcusu...

    teknik direktörü 'ın sezon sonunda 'in başına geçeceğinin açıklanmasının ardından yeni arayışlarına başlayan Alman ekibinin Slaven Bilic ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

    BILIC'İN ALTERNATİFİ BİR TÜRK
    Hırvat basınının iddiasına göre Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü için en güçlü aday Slaven Bilic. Ancak Frankfurt'un diğer adaylar ile de görüşeceği ve adaylar içinde Türk teknik direktör 'ın da olduğu belirtildi.

    Bundesliga 2 takımlarından Sandhausen'ı çalıştıran doğumlu Alman asıllı Türk teknik direktör Kenan Koçak'ın da Eintracht Frankfurt için adaylar arasında olduğu kaydedildi.

    Teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında 6. Lig ekibi VfR Mannheim ile başlayan Koçak, 2016 yılında ise 4. Lig takımı SV Waldhof Mannheim'dan 2. Lig ekibi Sandhausen'ın başına geçmişti. (Milliyet)

    1. 19.4.2018 10:55
    2. Güncelleme: 19.4.2018 11:52
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