Salah tek başına zirvede! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Salah tek başına zirvede!

    Salah tek başına zirvede!

    Liverpool oyuncusu Muhammed Salah, Cristiano Ronaldo ve Aubameyang'ı devirerek FIFA'nın en hızlı oyuncusu oldu

    1. 18.4.2018 19:11
    2. Güncelleme: 18.4.2018 19:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Salah tek başına zirvede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN