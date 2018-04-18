Salah tek başına zirvede!
Liverpool oyuncusu Muhammed Salah, Cristiano Ronaldo ve Aubameyang'ı devirerek FIFA'nın en hızlı oyuncusu oldu
- 18.4.2018 19:11
- Güncelleme: 18.4.2018 19:15
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Toplam 1
Yorum
nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
Toplam 1
Yorum
acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 8
Yorum
nurron haklısın sende bendensin kardeş
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