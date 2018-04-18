Dünya Kupası biletlerinde rekor satış
Rusya’da gerçekleşecek olan Dünya Kupası için toplam bilet satışı 1 milyon 700 bin adete ulaştı. Rusya genelinde ve FIFA resmi sitesinde son biletler için satış başlatılacak.
Yapılan duyuruya göre bu maçlar için de bilet satışlarının son etabı başlatıldı. 31 Mayıs tarihine kadar Soçi'de bulunan olimpiyat parkında gerçekleşecek bilet satışlarıyla toplam bilet satış rakamlarının 2 milyonu görmesi bekleniyor.
- 18.4.2018 14:03
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Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
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Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
Yorum
kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
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