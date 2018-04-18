Dünya Kupası biletlerinde rekor satış – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    biletlerinde rekor satış

    <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a> biletlerinde rekor satış

    ’da gerçekleşecek olan için toplam bilet satışı 1 milyon 700 bin adete ulaştı. genelinde ve resmi sitesinde son biletler için satış başlatılacak.

    14 Haziran ve 15 Temmuz tarihleri arasında 'da 11 farklı şehirde gerçekleşmesi planlanan müsabakaları için toplam bilet satış rakamları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre hem resmi sitesinden yapılan satışların hem de genelinde yapılan satışların toplamının 1 milyon 700 bin adete ulaştığı duyuruldu. Satılan biletlerin 797 bin adetinin Rus vatandaşları tarafından alındığı açıklandı. Gerçekleşecek organizasyon için son tur bilet satışları başladı. 15 Haziran tarihinde Soçi tatil köyünde bulunan stadyumda Portekiz ve , 18 Haziran tarihinde ve Panama, 23 Haziran tarihinde ve , 26 Haziran da ve Peru takımları karşı karşıya gelecek.

    Yapılan duyuruya göre bu maçlar için de bilet satışlarının son etabı başlatıldı. 31 Mayıs tarihine kadar Soçi'de bulunan olimpiyat parkında gerçekleşecek bilet satışlarıyla toplam bilet satış rakamlarının 2 milyonu görmesi bekleniyor.
    1. 18.4.2018 14:03
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