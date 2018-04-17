Bayern Münih'te yıldız oyuncu sezonu kapattı
Almanya ekibi Bayern Münih'in Şilili futbolcusu Arturo Vidal, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Almanya ekibi Bayern Münih'in Şilili futbolcusu Arturo Vidal, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Vidal'in sakatlık yaşadığı sağ dizinden ameliyat edildiği ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.
Orta sahada görev yapan Vidal, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşen Bayern Münih'te bu sezon 35 maça çıktı ve 6 gol attı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 19:07
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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