Robert Prosinecki: "Favorim Brezilya"

Bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran Hırvat teknik adam, yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in başına geldiği ocak ayından bu yana oldukça iyi bir atmosferde çalıştıklarını belirtti.

Geçen ay Bulgaristan ve Senegal ile oynadıkları özel maçları da değerlendiren Prosinecki, "İyi bir ortam oluşturduk. Oyuncuların neredeyse tamamı kendi takımlarının sürekli oynayan isimleri. Şimdi Karadağ ve Güney Kore ile özel maçlarımız var. Sonra da en önemlisi olan Uluslar Ligi. Kuzey İrlanda ve Avusturya ile başa baş oynayacak kalitede bir takımımız var. Harika isimlerden oluşan bir jenerasyona sahip olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Bosna Hersek'teki ligin, ülkesi Hırvatistan'dakinden daha heyecan verici olduğunu kaydeden Prosinecki, eski Yugoslavya ülkelerinden takımların mücadele edeceği bölgesel bir lig oluşturulmasının ise sorunlara ve çatışmalara neden olabileceğini ifade etti.

Bir dönemin "Doğu Blok" ülkelerinden takımların daha uzunca bir süre UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacağını savunan Prosinecki, "Mali açıdan çok ileri noktalara gidildi. Bizim bölgemiz ve hatta mali imkanları, gücü olan Rusya da dahil, Doğu Blok ülkelerinden herhangi bir takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanması çok zor. Kaliteli yabancılar, maddi imkanlar, ülke ligleri... Eksik çok şey var." ifadelerini kullandı.

FAVORİ BREZİLYA

Balkanlar'dan Hırvatistan ve Sırbistan'ın da katılacağı, 2018 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin görüşlerini de aktaran Prosinecki, şöyle konuştu:

"Bu şampiyona Luka Modric, Vedran Corluka, Mario Mandzukic için son şans. Onların bir daha Dünya Kupası'nda oynayabileceğini düşünmüyorum, zira yaşları malum. Hırvatistan kaliteli bir takım ve gruptan çıkmalılar. Bu Hırvat takımının ileri noktalara da gidebileceğine inanıyorum. Sırbistan ise uzun bir aradan sonra büyük bir şampiyonaya katılacak. Teknik direktör ve diğer değişiklikler kolay değil. Onların işi çok daha zor olacak."

Almanya'nın her zaman iyi bir şampiyona takımı olduğunu ve en önemli zamanda form yakaladıklarını söyleyen Prosinecki, "Yine de benim Dünya Kupası'ndaki favorim Brezilya. Nihayet güçlü bir savunmaya da sahipler ve ileride Neymar ile mucize yaratabilirler." dedi.

Prosinecki, Fransa ve İspanya'nın da iyi takımlar olduğunu ifade ederek, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanabileceğine inanmadığını ancak Messi ile her şeyin mümkün olabileceğini söyledi.

EN İYİSİ MESSİ

Futbolculuk kariyerinde hem Real Madrid hem de Barcelona formaları giyen, ancak Real Madrid taraftarı olduğu bilinen Prosinecki, kendisine göre dünyanın en iyi futbolcusunun Lionel Messi olduğunu ifade etti.

Prosinecki, "Messi en iyisi. 10 yıldır kesintisiz olarak bugüne kadar gördüğümüz en iyi futbolu onunla izliyoruz. Ronaldo'ya büyük saygım var. Sakatlanmadan onca gol atmak. Bu ikiliye benzer bir şeyin çok nadir tekrarlanabileceğini düşünüyorum." dedi.

Her yıl artan yüksek bonservis bedellerine de değinen Hırvat teknik adam, bunun bir sonu olabileceğine inanmadığını söyledi.

Prosinecki, "Eskiden 10 milyon avroyu geçmez deniyordu, şimdi 200 milyonu da geçti. Çıkarlar olmasa bu rakamlara da ulaşılmazdı. Kulüpler, yıldız futbolculara yatırdıkları paraları reklam ve diğer gelirlerle kazanıyor. Mesela Real Madrid, Ronaldo'ya verdiği paranın 10 mislini kazanmıştır. Gelecekte nasıl rakamlarla karşılaşacağımızı kim bilebilir." ifadelerini kullandı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine geçişi de değerlendiren Prosinecki, bu teknolojiye karşı olmadığını belirterek, "Eğer VAR uygulanmaya başlarsa kimin nerede hata yaptığı hakkında ne konuşacağımızı düşünüyorum. Ama en önemlisi topun içeride olup olmadığının, gol olup olmadığının görülmesi. Önemli kararlar için VAR kötü değil, ama sahadaki her hareket için ona bakılacaksa bu iyi değil." şeklinde konuştu.