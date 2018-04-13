CAS, Skenderbeu'nun şampiyonluğunu geri verdi
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Arnavutluk Futbol Süper Ligi (Kategoria Superiore) takımlarından Skenderbeu'nun 2015-2016 sezonuna ait şampiyonluğunu geri verdiği bildirildi.
Skenderbeu kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CAS'ın, kırmızı-beyazlı kulübün daha önceden geri alınan 2015-2016 sezonuna ait şampiyonluğunu geri verdiği kaydedildi.
Açıklamada, "CAS, Skenderbeu'nun (Arnavutluk) Etik Kurulu tarafından geri alınan 2015-2016 sezonu şampiyonluğunun geri verilmesi talebini kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Arnavutluk Futbol Federasyonu Etik Kurulu geçtiğimiz yıl Haziran ayında "Spor etiğine aykırı, maçların sonucunu etkilemek için komplo kurmak" nedeniyle Skenderbeu'nun 2015-2016 sezonu şampiyonluğunun geri alınmasına karar vermişti.
Öte yandan Skenderbeu, geçen ay UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun, kulübün Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmesi ve bir milyon avroluk disiplin cezasına çarptırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:35
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
-
Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
-
Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
CAS, Skenderbeu'nun şampiyonluğunu geri verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.