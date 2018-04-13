CAS, Skenderbeu'nun şampiyonluğunu geri verdi – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    , 'nun şampiyonluğunu geri verdi

    <a href="/index/cas?id=b7364ed9-7743-4793-a37c-ea403c97e0db" class="" rel="tag">CAS</a>, <a href="/index/skenderbeu?id=c8b75088-2379-49cb-87e9-4acd8025b697" class="" rel="tag">Skenderbeu</a>'nun şampiyonluğunu geri verdi

    Uluslararası 'nin (), Arnavutluk Futbol Süper Ligi (Kategoria Superiore) takımlarından 'nun 2015-2016 sezonuna ait şampiyonluğunu geri verdiği bildirildi.

    kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'ın, kırmızı-beyazlı kulübün daha önceden geri alınan 2015-2016 sezonuna ait şampiyonluğunu geri verdiği kaydedildi.

    Açıklamada, ", 'nun (Arnavutluk) tarafından geri alınan 2015-2016 sezonu şampiyonluğunun geri verilmesi talebini kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Arnavutluk Futbol Federasyonu geçtiğimiz yıl Haziran ayında "Spor etiğine aykırı, maçların sonucunu etkilemek için komplo kurmak" nedeniyle Skenderbeu'nun 2015-2016 sezonu şampiyonluğunun geri alınmasına karar vermişti.

    Öte yandan Skenderbeu, geçen ay Kontrol, Etik ve , kulübün Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmesi ve bir milyon avroluk disiplin cezasına çarptırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:35
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