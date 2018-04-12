Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Arjen Robben'in geleceğiyle ilgili karar verildi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:56
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 16
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ İyi de biz malzemecimiz'den memnunuz
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi
Toplam 3
Yorum
Sen Barcayı Tut Adami 1 maç mevkisinde 4 Mac alakasız yerde oynatırsan senin sonuc cıkar buda gayet normal..
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ÇOCUK ÇOK ŞIMARIK BJK GELMESİN CANER BUNU PARÇALAR :D
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