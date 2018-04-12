Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Geleceği belli oldu! ve peşindeydi!

    Geleceği belli oldu! <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ve <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> peşindeydi!

    Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Arjen Robben'in geleceğiyle ilgili karar verildi.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:56
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