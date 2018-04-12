FIFA ülkeler sıralamasını güncelledi! Türkiye kaçıncı sırada? – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    ülkeler sıralamasını güncelledi! kaçıncı sırada?

    <a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a> ülkeler sıralamasını güncelledi! <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a> kaçıncı sırada?

    İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri:

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:55
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