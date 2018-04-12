Buffon sahada kaybetti sosyal medyada kazandı!
Buffon dün akşam Real Madrid'e karşı tarih yazma fırsatını son anda kaçırdı. Buffon sahada kaybetti ama maç sonrası sosyal medyada kazandı. İşte sosyal medyada Buffon'a gelen destek mesajları...
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:21
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 16
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ İyi de biz malzemecimiz'den memnunuz
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi
Toplam 3
Yorum
Sen Barcayı Tut Adami 1 maç mevkisinde 4 Mac alakasız yerde oynatırsan senin sonuc cıkar buda gayet normal..
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ÇOCUK ÇOK ŞIMARIK BJK GELMESİN CANER BUNU PARÇALAR :D
Buffon sahada kaybetti sosyal medyada kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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