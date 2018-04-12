Atletico Madrid Griezmann için çıldırdı
Atletico Madrid, ismi uzun süredir Barcelona ile anılan oyuncusu Antoine Griezmann için harekete geçti.
Atletico Madrid, ismi uzun süredir Barcelona ile anılan oyuncusu Antoine Griezmann için harekete geçti. Fransız yıldızı kaptırmak istemeyen İspanyol ekibi, 27 yaşındaki oyuncuya yıllık 17 milyon euro'luk yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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