Atletico Madrid Griezmann için çıldırdı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Griezmann için çıldırdı

    <a href="/index/atletico-madrid?id=e235308d-7c0e-40d2-a233-6bd06325b319" class="" rel="tag">Atletico Madrid</a> Griezmann için çıldırdı

    , ismi uzun süredir ile anılan oyuncusu için harekete geçti.

    , ismi uzun süredir ile anılan oyuncusu için harekete geçti. Fransız yıldızı kaptırmak istemeyen İspanyol ekibi, 27 yaşındaki oyuncuya yıllık 17 milyon euro'luk yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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