FIFA yeni bür turnuva hazırlığında!
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'dan yeni turnuva!

    FIFA'dan yeni turnuva!

    Bu turnuvayla birlikte FIFA Konfederasyonlar Kupası da tarihe karışacak. 24 takımın katılacağı kupada 5 kıtadan ekipler yer alacak. Avrupa kıtasından 12 kulüp turnuvada yer alacak.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:48
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