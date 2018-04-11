Emre Mor seneye Süper Lig'de – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    seneye Süper Lig'de

    <a href="/index/emre-mor?id=c684a0ef-f254-46fb-9c19-35e7af278019" class="" rel="tag">Emre Mor</a> seneye Süper Lig'de

    İspanyol ekibi Celta Vigo forması giyen ve teknik direktörüyle yaşadığı sorunlar sebebiyle gündeme gelen Emre Mor için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:40
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