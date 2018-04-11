Buffon dünyanın en kalecilerini açıkladı!
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    açıkladı! İşte dünyanın en iyi kalecisi!

    Buffon açıkladı! İşte dünyanın en iyi kalecisi!

    Kimilerine göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kalecisi olan Buffon, faal futbol hayatını sürdüren en iyi 5 kaleciyi sıraladı. İşte o isimler...

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:41
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