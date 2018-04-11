Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kabusu sürüyor! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'nın Şampiyonlar Ligi kabusu sürüyor!

    <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>'nın Şampiyonlar Ligi kabusu sürüyor!

    Birkaç sene öncesine kadar Şampiyonlar Ligi'nde son dördün gediklisi olan Barcelona, son yıllarda bu organizasyonda başarılı olamıyor. En son 2014-2015 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u 3-1 yenerek kupaya uzanan Barcelona o tarihten beri Şampiyonlar Ligi'nde varlık gösteremiyor. İşte o tarihten beri Barcelona'nın performansı...

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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