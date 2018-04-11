Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kabusu!
Birkaç sene öncesine kadar Şampiyonlar Ligi'nde son dördün gediklisi olan Barcelona, son yıllarda bu organizasyonda başarılı olamıyor. En son 2014-2015 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u 3-1 yenerek kupaya uzanan Barcelona o tarihten beri Şampiyonlar Ligi'nde varlık gösteremiyor. İşte o tarihten beri Barcelona'nın performansı...
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:42
-
Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi
Toplam 3
Yorum
gsli birak sunlari ya cvp vermeye degmez 8-9 kisiye 6 atmislar vay ne basari
-
Tudor’dan Fatih Terim'e 4 puan fark
Toplam 2
Yorum
terim ne diyecek ? biz bastan demistik. reiekerinkin ve tudor hakkini yediniz. fenerde daumun yedi kac sezondur cikti gs den cikacak. allahin adaletini unutunu
-
Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini
Toplam 8
Yorum
Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini. Başakşehir'le 5 puan fark ama fikstür vehakem avantajı nedeniyle sarı-lacivertlilerde herkes bu farkın rahatlıkla kapanabileceğini düşünüyor
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kabusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.