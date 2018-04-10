Şampiyonluk ve kümede kalma yarışında kalan maçlar!
ZİRVEDE KALAN MAÇLAR
Zirve yarışı veren 4 takımın kalan maçları şöyle:
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 18:44
-
Ekici de ‘tek yön’ kurbanı!
Toplam 6
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Aykut şaşırmış
-
Pereira'dan Abdülkadir Ömür’e övgü
Toplam 1
Yorum
erol la basıp durma milletin ayağına,nedir derdin.
-
Hayrettin Hacısalihoğlu'ndan Şenol Güneş açıklaması!
Toplam 2
Yorum
ERAY Bjk için yeterli bir td olabilir. Ama bjk'de başarılı olmak, TS'de başarılı olmaktan kolaydır. TS için yetersiz bir td.
Şampiyonluk ve kümede kalma yarışında kalan maçlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.