Neymar ortalığı karıştırdı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ortalığı karıştırdı

    Neymar ortalığı karıştırdı

    222 milyon euro serbest kalma bedeliyle olduğu 'den ayrılacağı iddia edilen dünkü paylaşımıyla ortalığı karıştırdı.

    222 milyon euro serbest kalma bedeliyle olduğu 'den ayrılacağı iddia edilen dünkü paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Sosyal medya hesabından Messi ile bir fotoğrafını paylaşan Brezilyalı futbolcu altına da, "Ben ve Messi güçlerimizi birleştirdiğinde harika şeyler olur. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın ardından Neymar'ın tekrar Barça'ya dönebileceği iddia edilirken, Messi'nin de PSG'nin yolunu tutabileceği ileri sürüldü.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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