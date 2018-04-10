Manchester City'e Liverpool karşısında zorlu görev! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'e karşısında zorlu görev!

    Manchester City'e Liverpool karşısında zorlu görev!

    Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde kendi evinde ile karşılaşıyor.

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin en kritik maçlarından biri bugün Etihad Stadyumu'nda oynanıyor. İlk maç 'un evinde 3-0 sonuçlanmıştı. İşte dev maçın kadroları:

    Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Aymeric Laporte, Nicolas Otamendi, , Kevin de Bruyne, Leroy Sane, Bernardo Silva, , Fernandinho, Gabriel Jesus

    Liverpool: Loris Karius, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, James Milner, Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino,


    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:59
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