Manchester City'e Liverpool karşısında zorlu görev!
Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Manchester City kendi evinde Liverpool ile karşılaşıyor.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin en kritik maçlarından biri bugün Etihad Stadyumu'nda oynanıyor. İlk maç Liverpool'un evinde 3-0 sonuçlanmıştı. İşte dev maçın kadroları:
Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Aymeric Laporte, Nicolas Otamendi, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne, Leroy Sane, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, Gabriel Jesus
Liverpool: Loris Karius, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, James Milner, Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino, Sadio Mane
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 21:59
- Manchester City'e Liverpool karşısında zorlu görev!
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ERAY Bjk için yeterli bir td olabilir. Ama bjk'de başarılı olmak, TS'de başarılı olmaktan kolaydır. TS için yetersiz bir td.
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