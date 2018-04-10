FIFA'dan tarihi karar! Kiralık transferi tarihe karşıyor... – Fotomaç – 10 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'dan tarihi karar! Kiralık transferi tarihe karşıyor...

    FIFA'dan tarihi karar! Kiralık transferi tarihe karşıyor...

    Dünya futbolunun patronu son dönemde oyuncuların kiralık olarak gönderilmesinin suistimal edildiği gerekçesiyle yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

    kiralık transferlere müdahale etmeye hazırlanıyor.Henüz tartışma aşamasında olan değişiklik planına göre modern futboldaki düzenini çökertecek bu yeni sistemle kulüplerin oyuncularını başka kulüplere kiralamasının önünün kesilmesi planlanıyor.

    CNNTürk'ün haberine göre, Özellikle birçok büyük kulübün kiralama sistemini suistimal ettiği biliniyor.Örneğin 'nin sözleşmeli olan ama başka takımlara kiralananan 40'a yakın futbolcusu var.Marco Van Ginkel, Chelsea'nin oyuncusu olmasına rağmen sırasıyla Milan, Stoke ve PSV'ye kiralandı. 2013 yılında 9,4 milyon euro'ya Vitese'den kiralanan futbolcu 5 yıl içinde 'de çok az forma giydi.

    Bir başka örnek ise 'nın ekibi. 50'ye yakın oyuncusunu kiralayan Juventus'ta örneğin Alberto Cerri, 2015'te transfer oludğu Juventus'un hiç formasını giymedi.Her sene başka bir takıma kiralanan Cerri; Cagliari, SPAL, Pescara ve Perugia'da kiralık oynadı.

    FIFA kulüplerin sırf başka kulüplere kiralama ya da geliştirip satarak kâr elde etme amacıyla yetenekli futbolcuları transfer edip oynatmadığını ve oyuncuların gelişimlerini engellediğini düşünüyor.Bunun oyuncu kiralamanın genel ruhunun dışında olduğuna kanaat getiren FIFA bu konuyla ilgili harekete geçmeye hazırlanıyor.

    FIFA'nın böyle bir karar alması halinde 'deki birçok takım bundan etkilenecek.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FIFA'dan tarihi karar! Kiralık transferi tarihe karşıyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN