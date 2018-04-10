Birkaç sene öncesine kadar Şampiyonlar Ligi'nde son dördün gediklisi olan Barcelona, son yıllarda bu organizasyonda başarılı olamıyor. En son 2014-2015 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u 3-1 yenerek kupaya uzanan Barcelona o tarihten beri Şampiyonlar Ligi'nde varlık gösteremiyor. İşte o tarihten beri Barcelona'nın performansı...