Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kabusu sürüyor!
Birkaç sene öncesine kadar Şampiyonlar Ligi'nde son dördün gediklisi olan Barcelona, son yıllarda bu organizasyonda başarılı olamıyor. En son 2014-2015 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u 3-1 yenerek kupaya uzanan Barcelona o tarihten beri Şampiyonlar Ligi'nde varlık gösteremiyor. İşte o tarihten beri Barcelona'nın performansı...
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 00:58
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ERAY Bjk için yeterli bir td olabilir. Ama bjk'de başarılı olmak, TS'de başarılı olmaktan kolaydır. TS için yetersiz bir td.
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