Udinese Lazio maçına 11 farklı formayla çıktı!
Udinese, Lazio ile oynadığı maça her bir futbolcusunda eski sezona ait bir forma olmak üzere 10 farklı forma ile çıktı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:28
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Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 10
Yorum
mahmut soldado ve fernandao görevini ondan daha iyi yaptılar. 1 yarı oynadı da kaç gol attı.
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Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Toplam 8
Yorum
klaus maçın ilk yarısında duran toplarıH.Ali ya da Alper kullandı ama etkili olmuyorlar.2nci yarı Valbueno kullandı gördün mü AYKUT biz gördük.
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Beşiktaş'ta Tosic, Negredo'yu yakaladı
Toplam 2
Yorum
MİSAFİR VAY BE TOSİC NE ZAMAN 35 YAPTI. HELAL OLSUN
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