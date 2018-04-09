Udinese Lazio maçına 11 farklı formayla çıktı! – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    maçına 11 farklı formayla çıktı!

    Udinese Lazio maçına 11 farklı formayla çıktı!

    Udinese, Lazio ile oynadığı maça her bir futbolcusunda eski sezona ait bir forma olmak üzere 10 farklı forma ile çıktı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:28
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