Torres, Atletico Madrid'e "elveda" dedi – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Torres, 'e "elveda" dedi

    Torres, Atletico Madrid'e "elveda" dedi

    İspanyol forvet oyuncusu Torres, uzun yıllar forma giydiği 'den sezon sonunda ayrılacak

    İspanyol futbolcu , altyapısından yetiştiği Kulübü'nden sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

    Kulübün sponsorlarından birinin, başkent Madrid'deki etkinliğine katılan Torres, takımda eskiden olduğu kadar büyük bir rol üstlenmediğine dikkati çekerek, "Elveda demek için asla doğru bir an yoktur. Hala futbol oynayabileceğimi düşünüyorum ama burada fazla şans bulamıyorum. Kararımda etkili olan düşünce buydu." ifadelerini kullandı.

    Teknik direktör ile arasında bir sorun olmadığını dile getiren 34 yaşındaki golcü, gelecekte Atletico Madrid'de farklı görevlerde bulunmak istediğini de söyledi.

    Kulüpten yapılan duyuruda ise Torres'in jübilesini yapacağı 'nın son haftasındaki Eibar maçında, özel bir tören düzenleneceği belirtildi.

    Altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de 2002-2007 yılları arasında forma giymesinin ardından temsilcisi 'a transfer olan Torres, (2011-2014) ve Milan (2014) maceralarının ardından 2015'te İspanyol kulübüne geri dönmüştü.

    Atletico Madrid kariyerindeki 330 maçta 113 kez fileleri havalandıran Torres, bu sezon ise 34 karşılaşmada 7 gol attı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:40
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