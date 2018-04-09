Rus holiganlar Dünya Kupası öncesi tehditlere başladı! – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Rus holiganlar öncesi tehditlere başladı!

    Rus holiganlar <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a> öncesi tehditlere başladı!

    Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi eski defterler açılmaya başlandı... Rus holiganlar, turnuvaya gelecek olan İngilizleri 'ölüm tehditleri' ile uyardı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:43
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