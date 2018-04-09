İzmir Kupası'nda şampiyon Alkmaar – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Kupası'nda şampiyon Alkmaar

    <a href="/index/izmir?id=3b21b2ed-625f-4158-b6b2-28ff603d6078" class="" rel="tag">İzmir</a> Kupası'nda şampiyon Alkmaar

    Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı ile eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın yaptığı Altı Kupası'nı Alkmaar kazandı.

    Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı ile eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın yaptığı Altı Kupası'nı Alkmaar kazandı. Finalde iki ekibi karşılaştı. 1-1 biten normal sürenin ardından Alkmaar, Twente'yi penaltılarla 5-3 yenerek mutlu sona ulaştı.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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