İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Cristiano Ronaldo ve Messi rekabeti son yıllara damga vurmuş bir tartışma. Futbolseverler hangisinin daha iyi olduğu konusunda ikiye ayrılmış durumda. İşte rakamlarla Cristiano Ronaldo – Messi rekabeti!
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:13
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Sergen Yalçın: "Ligde kalmak istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
galah Sergen büyük takim calistirsa türkiyede sampion avrupada en az ceyrek final oynar
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
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