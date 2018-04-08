İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    İşte - Messi rekabetinde istatistikler!

    İşte <a href="/index/cristiano-ronaldo?id=9580ced5-fb72-4b2d-a6be-a084c90e5800" class="" rel="tag">Cristiano Ronaldo</a> - Messi rekabetinde istatistikler!

    Cristiano Ronaldo ve Messi rekabeti son yıllara damga vurmuş bir tartışma. Futbolseverler hangisinin daha iyi olduğu konusunda ikiye ayrılmış durumda. İşte rakamlarla Cristiano Ronaldo – Messi rekabeti!

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
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